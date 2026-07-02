Дроны, баллистика и крылатые ракеты: Киевщина пережила мощный удар РФ, есть пострадавшие

Атака РФ. / © ТСН.ua

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Российские войска ночью против 2 июля нанесли массированный удар по Киевской области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В регионе ранены, последствия фиксируют в пяти районах.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Последствия вражеской атаки фиксируют в пяти районах Киевской области: в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском.

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В Бучанском районе ранения получили трое мужчин. По данным медиков, двое пострадавших с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и рваными ранами головы. Их госпитализировали.

Кроме того, один человек получил резаные раны лица. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Напомним, РФ массированно атаковала Киев ночью на четверг, 2 июля. В столице есть погибшие и много раненых. Сильные разрушения. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. По данным властей, есть прямые «прилеты» по жилым домам.

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