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- Украина
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Дроны, баллистика и крылатые ракеты: Киевщина пережила мощный удар РФ, есть пострадавшие
После массированного удара России по Бучанскому району Киевской области есть пострадавшие.
Российские войска ночью против 2 июля нанесли массированный удар по Киевской области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В регионе ранены, последствия фиксируют в пяти районах.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Последствия вражеской атаки фиксируют в пяти районах Киевской области: в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском.
В Бучанском районе ранения получили трое мужчин. По данным медиков, двое пострадавших с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами тела и рваными ранами головы. Их госпитализировали.
Кроме того, один человек получил резаные раны лица. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.
Напомним, РФ массированно атаковала Киев ночью на четверг, 2 июля. В столице есть погибшие и много раненых. Сильные разрушения. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. По данным властей, есть прямые «прилеты» по жилым домам.