Дроны ГУР атаковали российские объекты в Крыму: подробности операции
Российская ПВО в Крыму получила серьезный удар благодаря филигранной работе украинских дронаров.
Дроны ГУР МО отработали по российским объектам в Крыму. ПВО противника понесла потери.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Какие потери РФ
Так, в результате операции поражено:
РЛС 96Л6 комплекса С-400 «Триумф»
РЛС П-18 «Терек»
РЛС 55Ж6У «Небо-У»
десантный катер "БК-16".
«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины „Призраки“ продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — подчеркнули разведчики.
Ранее стало известно, что атаку на российские черноморские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября совершили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Были использованы морские дроны.
Из-за атаки была парализована работа расположенных вблизи Новороссийского нефтеналивного комплекса компании «Транснефть» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.