Украина
512
1 мин

Дроны ГУР атаковали российские объекты в Крыму: подробности операции

Российская ПВО в Крыму получила серьезный удар благодаря филигранной работе украинских дронаров.

Катерина Сердюк
Дроны ГУР против российской ПВО в Крыму

Дроны ГУР против российской ПВО в Крыму

Дроны ГУР МО отработали по российским объектам в Крыму. ПВО противника понесла потери.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Какие потери РФ

Так, в результате операции поражено:

  • РЛС 96Л6 комплекса С-400 «Триумф»

  • РЛС П-18 «Терек»

  • РЛС 55Ж6У «Небо-У»

  • десантный катер "БК-16".

«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины „Призраки“ продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — подчеркнули разведчики.

Ранее стало известно, что атаку на российские черноморские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября совершили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Были использованы морские дроны.

Из-за атаки была парализована работа расположенных вблизи Новороссийского нефтеналивного комплекса компании «Транснефть» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

512
