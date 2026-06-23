Дроны ГУР на Запорожском направлении "отменили" маршруты поставки РФ в Крым: видео

Поражение вражеского грузовика / © скриншот с видео

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Безопасных маршрутов для захватчиков больше нет: украинские беспилотники превратили колонны в лом. Доставка военных грузов для оккупантов на Запорожском направлении официально отменяется. Силы обороны Украины продолжают активно перерезать логистические артерии врага и показывают новые успехи в уничтожении российской техники.

Об этом свидетельствует сообщение Главного управления разведки в Telegram.

Российские захватчики до сих пор наивно считают, что их транспортные пути через так называемый сухопутный коридор в временно оккупированный Крым являются безопасной зоной. Однако операторы дронов подразделения ДАД (дистанционно управляемых авиационных дронов — ред.) в очередной раз доказали обратное, устроив оккупантам настоящий ад на дороге.

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На обнародованных кадрах ясно видно, как очередные рейсы российского обеспечения, перевозившие боеприпасы и имущество для передовых подразделений РФ, завершились досрочно — мощными взрывами и длительной детонацией.

Дата публикации 11:14, 23.06.26 Количество просмотров 5 Доставка на Запорожском направлении отменяется: минус вражеские грузовики на фронте

Украинские защитники уверяют, что не будут сбавлять темпов: враждебная логистика, техника, а также сами оккупанты будут пылать на украинской земле и дальше, вплоть до полного освобождения юга.

Напомним, дроны ВСУ заблокировали врага и заставили бежать с Кинбурнской косы.

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