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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
127
Время на прочтение
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Дроны ГУР на Запорожском направлении "отменили" маршруты поставки РФ в Крым: видео

Операторы беспилотников ДАД продемонстрировали эффектное видео уничтожение российских грузовиков поставок, пытавшихся передвигаться так называемым сухопутным коридором в оккупированный Крым через Запорожскую область.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Поражение вражеского грузовика

Поражение вражеского грузовика / © скриншот с видео

Безопасных маршрутов для захватчиков больше нет: украинские беспилотники превратили колонны в лом. Доставка военных грузов для оккупантов на Запорожском направлении официально отменяется. Силы обороны Украины продолжают активно перерезать логистические артерии врага и показывают новые успехи в уничтожении российской техники.

Об этом свидетельствует сообщение Главного управления разведки в Telegram.

Российские захватчики до сих пор наивно считают, что их транспортные пути через так называемый сухопутный коридор в временно оккупированный Крым являются безопасной зоной. Однако операторы дронов подразделения ДАД (дистанционно управляемых авиационных дронов — ред.) в очередной раз доказали обратное, устроив оккупантам настоящий ад на дороге.

На обнародованных кадрах ясно видно, как очередные рейсы российского обеспечения, перевозившие боеприпасы и имущество для передовых подразделений РФ, завершились досрочно — мощными взрывами и длительной детонацией.

Украинские защитники уверяют, что не будут сбавлять темпов: враждебная логистика, техника, а также сами оккупанты будут пылать на украинской земле и дальше, вплоть до полного освобождения юга.

Напомним, дроны ВСУ заблокировали врага и заставили бежать с Кинбурнской косы.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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