Дроны уничтожили комплекс воздушно-космической разведки РФ / © ГУР Минобороны

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Операторы дальнобойных средств ГУР МО Украины уничтожили важный военный объект России — многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны «МРИК-ВКО», расположенный в Смоленской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Этот объект россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства с целью обеспечения работы систем ПВО/ПРО. В частности, комплекс мог обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты в радиусе 2 500 км.

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Работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается, преодолевались в разведке.

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военным объектам оккупантов 24 ноября и в ночь на 25 ноября. Под прицелом оказался аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области РФ. В Генштабе сообщили, что повреждения получили сразу пять российских бортов — три истребителя МиГ-31 и два бомбардировщика Су-34.

Известно, что именно с этого аэродрома поднимаются в небо истребители МиГ-31, вооруженные ракетами «Кинджал», которыми враг атакует украинские города. На время поврежденная авиация выведена из строя, однако точный масштаб разрушений и окончательное количество пораженных самолетов еще выясняются.

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