Дроны-камикадзе: стало известно, чем враг атаковал Николаевщину и Одесщину

Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса. Официально" со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Над Николаевщиной 3 «Шахеды-136» сбит, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе. Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлете в город.

С 10 сентября на юге Украины было обнаружено более 30 таких беспилотников, из которых 22 были сбиты. Только 10 вражеских дронов попали по целям, но не все эти атаки были результативны.

Напомним, накануне в ОК "Юг" объяснили, почему "Shahed-136" могут атаковать только юг Украины.

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