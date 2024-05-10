Дроны Magura V5 нанесли российскому флоту огромный ущерб: в ГУР назвали сумму

Главное управление разведки Минобороны Украины с помощью морских дронов Magura V5 смогли эффективно поразить большое количество вражеских кораблей в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он отметил, что по предварительным оценкам, ущерб для Черноморского флота составляет около $500 миллионов.

Представитель ГУР МО отметил, что производители дронов провели, безусловно, отличную работу, создав уникальное средство поражения вражеского флота и личного состава.

"Секрет в сочетании этого мастерства с умелостями и действиями операторов и специалистов Главного управления разведки и разведчиков, в частности спецподразделения ГУР МО, Group 13. Это сочетание, которое постоянно совершенствуется и дает все новые и новые результаты", — заявил Юсов.

Он подчеркнул, что дроны Magura в руках украинских операторов стали наиболее эффективным средством уничтожения Черноморского флота РФ.

"Уже по состоянию на сейчас более 500 миллионов долларов США Черноморский флот агрессора понес ущерб вследствие эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", – сказал Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделение ГУР Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер "Мангуст".

Кроме того, мы ранее информировали, что военный рассказал о состоянии Черноморского флота РФ после ударов ВСУ.

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