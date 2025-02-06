Дроны меняют ход войны: почти 70% техники РФ уничтожено в январе – Сырский

В январе 2025 года 66% российской техники было уничтожено или выведено из строя благодаря ударным БпЛА разных типов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года. Там ему сообщили, что дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре.

"Это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Направление, которое динамично развивается. Передовая, очерченная позициями пехоты. Но наращивание и умелое использование беспилотников позволяет держать врага на удалении от наших окопов та уничтожать его дистанционно. А значит – беречь жизнь и здоровье пехотинцев", – подчеркнул главком.

По его словам, наибольшая доля поражений техники врага приходится на FPV-дроны – 49% от общего количества. Лидерами по эффективности являются подразделения 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад.

Сырский также заслушал доклад про:

переформирование полков в бригады;

наращивание беспилотной составляющей механизированных бригад;

новейшие образцы комплексов РЭБ и их совместимость с БпЛА.

Напомним, Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и особое внимание было уделено Покровскому направлению, а также операциям в Курской области.

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