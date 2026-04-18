Дроны несколько часов атаковали город: РФ ударила по жилым кварталам областного центра

Спасатели. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью в субботу, 18 апреля, россияне несколько часов терроризировали беспилотниками Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Российские дроны повредили жилые дома в двух районах Запорожья — Шевченковском и Александровском. Зафиксировано разрушение одного многоэтажного дома и девяти частных.

Заметим, взрывы в областном центре раздавались несколько раз в течение ночи. Военные предупреждали об угрозе авиационных управляемых ракет Х-59/69, скоростных ракет, БпЛА.

Удары по Запорожской области

По данным местных властей, за сутки оккупанты нанесли 816 ударов по 46 населенным пунктам региона. Россияне наносили авиаудары, атаковали с РСЗО, артиллерии и били дронами разной модификации.

Кроме того, 10 человек травмированы в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Напомним, накануне днем Россия массированно атаковала Запорожье реактивными «Шахедами». В городе поврежден дом Кацена — памятник архитектуры местного значения. Еще один беспилотник влетел в крышу соседней многоэтажки.

