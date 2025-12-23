ТСН в социальных сетях

Украина
28
1 мин

Дроны-перехватчики для защиты городов Украины: эксперт объяснил, эффективны ли они

Сегодня ПВО удается сбивать 10-15% дронов и ракет на высоте более 2,5 тысяч километров.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака

Атака / © ТСН

Эксперт прокомментировал эффективность дронов-перехватчиков для защиты городов Украины. Так, они не обеспечат необходимого тотального прикрытия ни гражданских, ни энергетических объектов.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact.

«Нельзя сказать, что они полностью неэффективны. Они работают, особенно на последних милях, так сказать, долета до цели, тогда уже могут сбивать и „Шахеды“. Хотя они уже улетают с большой скоростью атакуют.

Традиционные «Шахеды», как известно, летят на скорости 200 километров в час, а реактивные — более 300-400-500.

«Если бы не говорили о дронах-перехватчиках, не обеспечат ли они необходимого прикрытия тотального, как гражданских граждан, так и военных и энергетических объектов», — отметил

Все работают над поиском эффективных и дешевых средств прикрытия.

Кроме того, добавляет он, ударные мощности врага увеличиваются, а возможности ПВО отстают.

Ранее Зеленский объяснил, почему Украине не хватает дронов-перехватчиков.

«Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах или не только. Деньги всегда дефицит, но сейчас с перехватчиками этот вопрос не в деньгах. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно», — отметил президент.

28
