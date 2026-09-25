Дроны-перехватчики и российские планы на 2027 год: что Зеленский поручил разведке и правительству

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украинское командование продолжает искать эффективные средства для противодействия новым угрозам со стороны государства-агрессора. В настоящее время главное внимание уделено усилению воздушной обороны против вражеских реактивных беспилотников.

О ключевых решениях после встречи с военным руководством сообщил президент Владимир Зеленский.

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Испытание новых перехватчиков

В ходе заседания должностные лица подробно обсудили результаты тестирования новейших средств противодействия российским реактивным аппаратам типа «Шахед». Присутствующие заслушали специальные отчеты о реальном проценте сбитых целей и проанализировали практический опыт украинских мобильных команд.

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«Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону», — отметил глава государства.

Руководство страны поручило максимально ускорить производство такой техники для нужд фронта. В то же время были приняты важные решения по развертыванию на территории Украины собственного изготовления реактивных двигателей разных типов.

«Был подробный доклад ГУР МО о российских технологических планах на 2027 год», — рассказал Зеленский.

Санкции и защита инфраструктуры

Украинская разведка собрала исчерпывающую информацию о будущих возможностях врага и схемах теневых поставок иностранных компонентов в Россию. Согласно этим новым угрозам, военное командование уже оперативно корректирует средства отечественного противодействия.

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«Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии — новые санкционные пакеты партнеров», — подчеркнул президент.

В первую очередь речь идет о блокировке каналов, которые россияне используют для стабильного производства ракет и беспилотников. Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам гарантирования непрерывной работы критической инфраструктуры связи и украинских дата-центров.

«Нужна полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что Россия при воздушных атаках по Украине все активнее использует реактивные беспилотники и изменяет подход к их применению. При планировании ударов противник теперь учитывает и погодные условия.

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