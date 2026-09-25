- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Дроны-перехватчики и российские планы на 2027 год: что Зеленский поручил разведке и правительству
Очередное заседание Ставки было посвящено результатам испытаний дронов-перехватчиков и российским технологическим планам на 2027 год.
Украинское командование продолжает искать эффективные средства для противодействия новым угрозам со стороны государства-агрессора. В настоящее время главное внимание уделено усилению воздушной обороны против вражеских реактивных беспилотников.
О ключевых решениях после встречи с военным руководством сообщил президент Владимир Зеленский.
Испытание новых перехватчиков
В ходе заседания должностные лица подробно обсудили результаты тестирования новейших средств противодействия российским реактивным аппаратам типа «Шахед». Присутствующие заслушали специальные отчеты о реальном проценте сбитых целей и проанализировали практический опыт украинских мобильных команд.
«Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону», — отметил глава государства.
Руководство страны поручило максимально ускорить производство такой техники для нужд фронта. В то же время были приняты важные решения по развертыванию на территории Украины собственного изготовления реактивных двигателей разных типов.
«Был подробный доклад ГУР МО о российских технологических планах на 2027 год», — рассказал Зеленский.
Санкции и защита инфраструктуры
Украинская разведка собрала исчерпывающую информацию о будущих возможностях врага и схемах теневых поставок иностранных компонентов в Россию. Согласно этим новым угрозам, военное командование уже оперативно корректирует средства отечественного противодействия.
«Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии — новые санкционные пакеты партнеров», — подчеркнул президент.
В первую очередь речь идет о блокировке каналов, которые россияне используют для стабильного производства ракет и беспилотников. Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам гарантирования непрерывной работы критической инфраструктуры связи и украинских дата-центров.
«Нужна полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, в Воздушных силах рассказали, что Россия при воздушных атаках по Украине все активнее использует реактивные беспилотники и изменяет подход к их применению. При планировании ударов противник теперь учитывает и погодные условия.