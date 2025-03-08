Дроны попали в мясокомбинат на Харьковщине: количество погибших стремительно возросло (фото)

В ночь на субботу, 8 марта, военные армии РФ атаковали беспилотниками мясокомбинат в Богодухове, что в Харьковской области. Число погибших растет.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Погибли трое гражданских мужчин. Еще семь человек получили ранения", — сообщил чиновник.

Отмечается, что в результате попадания четырех БпЛА типа "Шахед" на территории мясокомбината возник пожар, а также повреждены производственные цеха и гаражи.

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РФ атаковала дронами Богодухов. / Фото: Олег Синєгубов

РФ атаковала дронами Богодухов. / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, 8 марта российские оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине. Сначала было известно, что погиб по меньшей мере один человек.