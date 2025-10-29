Дроны поразили российские объекты в Крыму: детали операции от СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Ударные дроны СБУ отработали по технике и военным объектам оккупантов в Крыму. Так поражена установка «Панцирь-С2», две нефтебазы и две РЛС.

Об этом сообщают источники ТСН.ua в Службе безопасности Украины.

Детали операции

Беспилотники ЦСО «А» СБУ удачно поработали на территории временно оккупированного Крыма. В частности, под прицельный удар попал зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» стоимостью около $20 млн.

«Это одно из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага. Также у противника стало меньше двух РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ на крымском направлении», — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, БПЛА атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось горючее. Вспыхнул масштабный пожар. Над объектом поднимается огромный столб черного дыма.

«Прилет» дрона также зафиксировали на нефтебазе «Комсомольская».

Напомним, утром 29 октября дроны атаковали объекты РФ в оккупированном Крыму. Их противник использует для обеспечения армии и обеспечения возможности продолжать войну. Предварительно под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.

По сообщениям, в поселке Гресовский была поражена Симферопольская ТЭЦ, которая снабжала Симферополь светом и теплом. В то же время, по другим данным, в Симферополе горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.

В поселке Гвардейское БПЛА поразили нефтебазу ATAN — объект хранения и распределения горючего, загорелся пожар.