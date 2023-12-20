Дроны — приоритет государства: Зеленский рассказал об эффективности применения беспилотников на фронте

Украинский лидер подчеркнул необходимость улучшить логистику, чтобы те беспилотники, которые находятся на складах, быстрее попадали к нашим защитникам.

Конкретным способом уберечь жизнь украинских воинов должно стать более эффективное применение дронов на передовой.

Об этом говорил в своем традиционном вечернем обращении в среду, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

Этот вопрос отдельно обсуждался на сегодняшнем утреннем селекторном совещании. В частности, речь шла о необходимости улучшить логистику, чтобы находящиеся на складах беспилотники быстрее попадали к нашим защитникам на фронте.

“Работаем и над тем, чтобы эффективность применения дронов, в частности FPV, стала выше по всем направлениям. Это очевидный приоритет государства и вполне конкретный способ беречь жизнь наших воинов", — подчеркнул Зеленский.

На этом же совещании, как рассказал президент, военные доложили о ситуации на фронте, а правоохранители о ситуации внутри страны, в частности, о ликвидации последствий жестких обстрелов россиянами Херсона. Также Зеленский выслушал доклад ГУР Минобороны и Службы внешней разведки.

Во время совещаний с участием президента в течение дня был обсужден "очень важный", по его словам, вопрос "коммуникации относительно войны, нашей обороны, в целом фронта".

“Доступ на фронт журналистов. Изменения подготовлены – информации о фронте должно быть больше. Спасибо всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире”, — подчеркнул украинский лидер.

Читайте ведущие новости дня:

Президент Зеленский также провел совещание с министром стратегических отраслей промышленности.

“Он координирует работу всей команды, занимающейся системой укрытий, их готовности. За декабрь хорошие результаты”, – отметил глава государства.

Напомним, Украине нужно противодействовать российским технологиям, чтобы преодолеть проблемы войны. Руководитель Центра поддержки аэроразведки заявила о необходимости создания инженерной Ставки.

Читайте также: