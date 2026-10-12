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Дроны РФ атаковали автовокзал в крупном областном центре: что известно о последствиях
Россия снова ударила по гражданской инфраструктуре Запорожья. Из-за атак дронов повреждена маршрутка, автомобили и троллейбусная контактная сеть.
Российские войска дважды в течение дня атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья. Сначала беспилотник попал в антидроновую сетку на территории автовокзала, а впоследствии FPV-дрон ударил по электроопору у остановки общественного транспорта.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Что известно об атаках
По словам Михаила Семикина, около полудня вражеский беспилотник попал по антидроновой сетке на территории автовокзала.
«Взрывной волной и обломками повреждены пять автомобилей, в том числе маршрутка. Предварительно никто не пострадал», — отметил Семикин.
Позже, по словам главы ОВА, FPV-дрон ударил по электроопору у остановки общественного транспорта.
«Поврежден автомобиль и контактная проволока троллейбусов. Ранена 70-летняя женщина. Ей оказывают помощь», — написал Семикин.
«Русские дроны снова несут опасность там, где люди просто едут по своим делам. Берегите себя», — добавил он.
Ранее мы сообщали, что в результате российского удара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе дети. Атака разрушила жилые дома, продолжались поисково-спасательные работы.