Дроны РФ атаковали автовокзал в крупном областном центре: что известно о последствиях

Поврежденный автобус в Запорожье / © Telegram

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Российские войска дважды в течение дня атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья. Сначала беспилотник попал в антидроновую сетку на территории автовокзала, а впоследствии FPV-дрон ударил по электроопору у остановки общественного транспорта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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Что известно об атаках

По словам Михаила Семикина, около полудня вражеский беспилотник попал по антидроновой сетке на территории автовокзала.

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«Взрывной волной и обломками повреждены пять автомобилей, в том числе маршрутка. Предварительно никто не пострадал», — отметил Семикин.

© Telegram

Позже, по словам главы ОВА, FPV-дрон ударил по электроопору у остановки общественного транспорта.

«Поврежден автомобиль и контактная проволока троллейбусов. Ранена 70-летняя женщина. Ей оказывают помощь», — написал Семикин.

«Русские дроны снова несут опасность там, где люди просто едут по своим делам. Берегите себя», — добавил он.

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Ранее мы сообщали, что в результате российского удара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе дети. Атака разрушила жилые дома, продолжались поисково-спасательные работы.

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