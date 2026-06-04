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- Украина
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Дроны РФ долетели на запад: в одной из областей раздавались взрывы, начались проблемы со светом
В Ровенской области отработала ПВО, но вместе с тем фиксируют последствия атаки.
Утром 4 июня российские беспилотники атаковали Ровенскую область. В ряде населенных пунктов произошли перебои с электричеством.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«Еще одно тревожное утро в Ровенской области. Благодаря работе наших сил ПВО, мы имеем сбыт воздушных целей врага. По предварительной информации, люди не пострадали», — подчеркнул чиновник.
Кроме того, в Сарненском районе возникли обесточения. По словам Коваля, энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть электроснабжение.
Утренняя атака РФ — что известно
Утром 4 июня РФ запустила новую волну дронов по Украине. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В частности, беспилотники фиксировали в направлении Николаева, Запорожья, где прогремели первые взрывы, а также в Житомирской и Черниговской областях.
В Ровенской области «покраснели» три района: Сарненский, Ровенский и Варасский.