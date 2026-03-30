Дроны РФ начали сбивать значительно чаще: Сырский раскрыл, что изменилось

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украинская армия учится лучше сбивать вражеские дроны. Для этого создают новые экипажи беспилотников-перехватчиков и автоматизируют ПВО. Благодаря этому в марте результативность борьбы с дронами выросла почти на треть.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам рабочего совещания по противодействию беспилотникам.

«Противник меняет тактику — мы, соответственно, адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих», — заявил главнокомандующий.

Реклама

Реорганизация управления и «малая ПВО»

Чтобы лучше защитить города и критические объекты, в ВСУ была проведена реформа. В марте Командование беспилотных систем ПВО превратили в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.

Теперь это подразделение в составе Воздушных Сил отвечает за:

Развитие и применение средств «малой ПВО»;

Модернизацию имеющейся техники;

Подготовка личного состава.

В настоящее время структура находится на этапе приобретения оперативных возможностей.

Сколько целей уничтожило ПВО

По словам Сырского, дроны-перехватчики стали работать гораздо эффективнее. В марте количество их вылетов и сбитых целей подскочило почти на 55% по сравнению с февралем.

Реклама

В общей сложности с начала весны такие беспилотники уничтожили более 2300 воздушных целей. Лучше себя показывают дроны именно украинского производства. Также с начала марта еще 379 вражеских беспилотников сбили наши вертолеты.

Внедрение ИИ и будущие вызовы

Несмотря на успехи, ВСУ нуждаются в увеличении количества техники, особенно с системами автоматического наведения, поскольку РФ продолжает модернизировать собственное производство БПЛА.

«Отдельное внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств. Впереди новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению последующих атак», — подытожил Александр Сырский.

На совещании также обсудили, как защитить от дронов главные административные центры в областях Украины.

Реклама

