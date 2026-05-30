Атака РФ. / © Associated Press

С утра 30 мая российская армия несколькими волнами беспилотников атаковала Запорожье. В городе произошли «прилеты». Погибли по меньшей мере два человека. Несколько человек получили травмы.

Воздушная продолжительность в областном центре длилась почти шесть часов — с 06:49 до 12:46. За это время Запорожье несколько раз атаковали беспилотники.

Во время нескольких волн атак оккупанты атаковали объекты промышленной инфраструктуры. Кроме того, в трех районах Запорожья были повреждены десять многоэтажных жилых домов и жилье в частном секторе. Больше всего досталось Александровскому району, где одна многоэтажка испытала значительные разрушения.

Удары по частному сектору

Последняя атака РФ на город произошла около обеда. Под прицелом оказался частный сектор Запорожья.

«В результате атаки БПЛА загорелись дома частного сектора. Предварительно, без пострадавших», — сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

Россияне ударили по частным домам в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Разрушение дома

Во время второй волны атаки, произошедшей около 11:00, серьезные разрушения получили жилой дом.

Кроме того, беспилотник ударил территорию одного из объектов промышленной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар. Погиб человек.

Дата публикации 11:36, 30.05.26

После удара РФ поврежден жилой дом.

Утренние взрывы в Запорожье

После 07:00 Запорожье взорвались взрывы. В областном центре произошли попадания на территории предприятия . Травмы получили двое мужчин. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

Напомним, утром взрывы потрясли Николаев. В городе было громко во время воздушной тревоги, которую объявили из-за угрозы БПЛА.

В городе Ровно также раздался взрыв. По данным властей, целью стало одно из частных предприятий. Возникло возгорание.

