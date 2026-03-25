Дроны РФ ударили по жилым районам города: много раненых, пожары, уничтоженные дома и авто (фото)

Атака на Харьков 25 марта. / © Олег Синєгубов

Реклама

Днем 25 марта армия РФ атаковала беспилотниками Харьков. Один из «прилетов» произошел прямо во дворе многоэтажки. Другой — по частному жилому дому.

Что известно о последствиях атаки и пострадавших, читайте в материале ТСН.ua.

Российская армия в среду днем запустила беспилотники по областному центру. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что под прицелом оказались два района города.

Реклама

Заметим, что тревога в Харьковском районе продолжается уже более 11 часов — с 01:57. Взрывы в городе раздались после 11:00. По данным облпрокуратуры, для этой атаки оккупанты применили БпЛА типа «Герань-2».

Последствия атаки

Один дрон атаковал двор многоэтажного жилого дома в Холодногорском районе города. Ударом были уничтожены несколько припаркованных автомобилей. Кроме того, выбиты окна многоэтажки.

Удары были по Холодногорскому и Новобаварскому районам. / © Олег Синєгубов

Удары были по Холодногорскому и Новобаварскому районам. / © Олег Синєгубов

Удары были по Холодногорскому и Новобаварскому районам. / © Олег Синєгубов

В Новобаварском районе Харькова российский дрон атаковал частный дом. Возник пожар. Взрывом повреждены соседние жилые дома.

По словам городского головы Игоря Терехова, попадание произошло на территории частного сектора. Он уточнил, что также была повреждена газовая сеть. Выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах. Также есть пострадавшие.

Реклама

Удары были по Холодногорскому и Новобаварскому районам. / © Олег Синєгубов

Удары были по Холодногорскому и Новобаварскому районам. / © Олег Синєгубов

Что известно о пострадавших

По данным властей, во время атаки дронов пострадали почти десять человек в двух районах города. Обошлось без погибших.

В результате обстрела в Холодногорском районе травмированы женщины 66 и 70 лет. Одна потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали. Также подверглась острой стрессовой реакции 15-летняя девушка.

В то же время в Новобаварском районе количество пострадавших возросло до пяти. В результате атаки взрывные ранения получили мужчины 71 и 58 лет и 84-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Медики констатировали острый стресс у 48-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Реклама

Как сообщалось, в среду, 25 марта, Кремль после атаки на запад «кошмарит» новые области. В Харькове ночь началась с серии мощных взрывов, а впоследствии днем оккупанты ударили по городу дронами. Всего за прошедшие сутки враг выпустил по региону 12 БпЛА «Герань-2», 11 «Молний» и более 25 других беспилотников.