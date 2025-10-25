Дроны России над Европой: Буданов раскрыл главную цель атак и предупредил о последствиях

Глава ГУР Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Россияне имеют три цели, запуская свои беспилотники по странам Европы, одна из которых, скорее всего, психологическая и предназначена для внутреннего пользования.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

«Путин готовит россиян, он хочет уничтожить в их головах представление о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна», — отметил он.

По словам Буданова, дроны в небе стран Европы преследуют практическую цель, которая касается их жителей.

«Россияне проверяют вашу реакцию, вашу способность принимать решения, вашу готовность применять силу. Между тем, они проводят разведку, выявляют ваши системы, понимают, как они работают и где расположены», — подчеркнул руководитель ГУР.

Таким образом, по мнению разведчика, это двойной тест РФ политический и военный.

«Но если взять все вместе — дроны, саботаж на заводах и железных дорогах, кибератаки — то мы видим, что целью россиян является разжигание антивоенных настроений в европейских странах и вашему общественному мнению. Для них это двойная выгода: если вы, европейцы, устанете от войны, то поступающая к нам помощь в Украину уменьшится. Между тем россияне сеют среди европейских народов мнение, что не стоит воевать против России. Это не я так говорю, это российское мнение на этот счет», — считает Буданов.

Когда руководитель ГУР спросил, как он оценивает реакцию Европы на такие инциденты, он ответил смехом.

Журналисты также поинтересовались у главного разведчика страны, как Украина может помочь европейцам защититься от таких атак, на что он ответил: «Теоретически мы можем вам помочь, но пока идет война, наши возможности достаточно ограничены. Этот вопрос касается будущего и смены архитектуры безопасности в Европе. С географической точки зрения ответ очевиден: всем выгодно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она служила буфером, щитом или как вы там хотите это назвать. Да Европа спасется, иначе вы уже слышали смех».

«Пока мы оказываем помощь, делясь своим опытом в сфере обороны, но если Россия станет более активной — а она готовится к этому — то европейцам понадобится совсем другой ответ», — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, в ответ на угрозы РФ Европа ускоряет создание «стены дронов» для усиления ПВО.