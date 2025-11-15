Дроны СБУ пробили "дыру" в ПВО в Новороссийске: какой ущерб понес враг

Вражеские комплексы комплексы С-400

Дальнобойные дроны уничтожили в Новороссийске Краснодарского края РФ четыре вражеских пусковых установки комплекса С-400 «Триумф» и два радара.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в СБУ.

Речь идет о вчерашней атаке беспилотников Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины.

«Спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 „Триумф“. Они размещались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров — раннего обнаружения 96Н6 (Cheese Board) и радара целеуказания 92Н6 (Grave Stone)», — сообщил источник.

Также источник добавил, что на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 таких пусковых установок, поэтому высока вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы). Источник подчеркнул, что ведется работа по уничтожению систем ПВО противника, защищающих важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага.

«Каждая такая уничтоженная система — это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты», — добавил информированный источник в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части в одноименном городе.