Дроны СБУ ударили по нефтебазе в тылу РФ: на объекте масштабный пожар

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Силы Центра спецопераций «Альфа» СБУ атаковали нефтебазу «Темп» в российском Рыбинске (Ярославская область). Это более чем в 700 километрах от украинской границы.

Об этом пишет СБУ.

Объект входит в госрезерв РФ и хранит бензин, дизель и другое горючее, которое идет как на гражданские нужды северных регионов, так и на обеспечение российской армии.

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«После попадания беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Фиксируются, по меньшей мере, три крупных ячейки возгорания в резервуарном парке, который насчитывает более 60 емкостей для хранения», — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают: российская топливная инфраструктура, подпитывающая войну против Украины, является законной целью.

Напомним, в ночь на 14 июня в разных регионах России произошли взрывы и масштабные пожары на промышленных объектах. Так, в Тульской области загорелся химический завод Азот после серии взрывов. Что касается Ярославской области, то в районе Рыбинска горела нефтебаза после атаки дронов. Местные сообщали о взрывах в нескольких регионах и работе ПВО. На части объектов фиксировали большие пожары, охватившие промышленные зоны. По данным СМИ, атака была массированной и коснулась сразу нескольких стратегических объектов инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это результат эффективной работы СБУ.

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«В более чем 700 километрах от нашей государственной границы — в Ярославском регионе России воины СБУ поразили нефтяной объект, который имел значение для резерва государства-агрессора. Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России — по предприятию „Азот“, от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ», — написал он.

Лидер государства добавляет, что в шести российских аэропортах были применены ограничения авиадвижения. Также с вечера 13 июня в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

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