"Дроны изменили географию": Павлюк рассказал о новой тактике боев

На фронте теперь доминирует другая тактика боев. Все из-за массированного использования дронов с обеих сторон.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

По его словам, теперь беспилотники более смертоносны, чем артиллерия или авиация. Дроны изменили географию и тактику поля боя, а пехота засела глубже.

"Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое... Они также создали сценарий, по которому беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с обеих сторон" , — сказал Павлюк.

Он объясняет, что теперь ни одна из сторон не может создать большую ударную группировку, чтобы ее не заметили и не поразили ударные беспилотники большой дальности и артиллерия.

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"Мы отошли от движения батальонами или даже ротами", — добавил генерал.

Кроме того, он отмечает, что ужесточение санкций может помешать России увеличивать запасы ракет, которые она использует для ударов по украинской энергетике.

"Истощение на поле боя не положит конец войне. Конец войны произойдет благодаря технологическому преимуществу и реальной изоляции России. Сейчас очень много стран сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она на них не повлияет", — подчеркнул командующий. .

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что завершение войны России против Украины в ближайшее время маловероятно.

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