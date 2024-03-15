Дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Винницкой области: погиб человек (фото)

Этой ночью российские оккупанты атаковали беспилотниками Винницкую область. Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Два человека спасены и переданы работникам экстренной медицинской помощи. Тело одного человека было деблокировано из-под завалов спасателями", — отметили в сообщении.

Кроме того, в Тульчинской общине из-за падения обломков сбитого БпЛА поврежден еще один жилой дом. В результате атаки два человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Последствия атаки

Пострадали в результате атаки дронов в Винницкую область. / Фото: ГСЧС

На этом носу российские оккупанты атаковали беспилотниками Винницкую область.

Напомним, поздно вечером 14 марта в Винницкой ОВА сообщили, что вражеский "Шахед" попал в жилой дом. Несколько человек были госпитализированы. Один человек погиб.

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