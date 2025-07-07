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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1641
Время на прочтение
1 мин

Дроны ударили по многоэтажкам Харькова — количество пострадавших стремительно растет

Четыре взрыва прогремели в Харькове утром 7 июля: около 05:29 два беспилотника попали в Шевченковском районе города, около 05:43 — по Слободскому району.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Харьков атаковали дронами

Харьков атаковали дронами / © Associated Press

В ночь на 7 июля российские дроны атаковали Харьков. БпЛА попали в многоэтажки в Слободском и Шевченковском районах города. Количество пострадавших — 19 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Общее количество пострадавших по городу — 19», — уточнил он.

Напомним, в Шевченковском районе города БаЛА попал в жилой дом, где вспыхнул один из этажей. Кроме того, зафиксировано попадание в многоэтажку и в Слободском районе Харькова. Прогремело четыре взрыва.

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Дата публикации
Количество просмотров
1641
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