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Дроны ударили по многоэтажкам Харькова — количество пострадавших стремительно растет
Четыре взрыва прогремели в Харькове утром 7 июля: около 05:29 два беспилотника попали в Шевченковском районе города, около 05:43 — по Слободскому району.
В ночь на 7 июля российские дроны атаковали Харьков. БпЛА попали в многоэтажки в Слободском и Шевченковском районах города. Количество пострадавших — 19 человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Общее количество пострадавших по городу — 19», — уточнил он.
Напомним, в Шевченковском районе города БаЛА попал в жилой дом, где вспыхнул один из этажей. Кроме того, зафиксировано попадание в многоэтажку и в Слободском районе Харькова. Прогремело четыре взрыва.