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Дроны устроили серию ударов по одной из областей: произошли «прилеты» и масштабные пожары (фото)
«Шахеды» атаковали объекты инфраструктуры среди бела дня.
В среду 20 июня российские беспилотники атаковали Одесскую область. В регионе произошли «прилеты». Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Удар по АЗС
Утром «Шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторского.
По данным ГСЧС, беспилотники атаковали автозаправку в Белгород-Днестровском районе. Была угроза взрыва цистерны.
«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар», — отметили в сообщении.
Атака на предприятие
Позже кафиры ударили дронами по территории транспортного и строительного предприятий. Возник сильный пожар. Ее уже удалось ликвидировать спасателям. В результате «прилетов» повреждены пустые топливные емкости.
Напомним, накануне Россия ударила по гражданским судам в Черном море . Были атакованы суда под флагами Панамы, а также Сент-Китс и Невис. Умер один член панамского экипажа. Есть раненые на двух судах.