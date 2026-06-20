Дроны устроили серию ударов по одной из областей: произошли «прилеты» и масштабные пожары (фото)

Беспилотник.

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В среду 20 июня российские беспилотники атаковали Одесскую область. В регионе произошли «прилеты». Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по АЗС

Утром «Шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторского.

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По данным ГСЧС, беспилотники атаковали автозаправку в Белгород-Днестровском районе. Была угроза взрыва цистерны.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар», — отметили в сообщении.

В Одесской области вследствие удара пылала АЗС.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака на предприятие

Позже кафиры ударили дронами по территории транспортного и строительного предприятий. Возник сильный пожар. Ее уже удалось ликвидировать спасателям. В результате «прилетов» повреждены пустые топливные емкости.

Напомним, накануне Россия ударила по гражданским судам в Черном море . Были атакованы суда под флагами Панамы, а также Сент-Китс и Невис. Умер один член панамского экипажа. Есть раненые на двух судах.

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