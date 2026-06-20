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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
754
Время на прочтение
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Дроны устроили серию ударов по одной из областей: произошли «прилеты» и масштабные пожары (фото)

«Шахеды» атаковали объекты инфраструктуры среди бела дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник.

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В среду 20 июня российские беспилотники атаковали Одесскую область. В регионе произошли «прилеты». Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по АЗС

Утром «Шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторского.

По данным ГСЧС, беспилотники атаковали автозаправку в Белгород-Днестровском районе. Была угроза взрыва цистерны.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар», — отметили в сообщении.

В Одесской области вследствие удара пылала АЗС.

В Одесской области вследствие удара пылала АЗС.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака россиян по автозаправочной станции.

Атака на предприятие

Позже кафиры ударили дронами по территории транспортного и строительного предприятий. Возник сильный пожар. Ее уже удалось ликвидировать спасателям. В результате «прилетов» повреждены пустые топливные емкости.

Напомним, накануне Россия ударила по гражданским судам в Черном море . Были атакованы суда под флагами Панамы, а также Сент-Китс и Невис. Умер один член панамского экипажа. Есть раненые на двух судах.

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Дата публикации
Количество просмотров
754
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