Дроны возле аэропорта Копенгагена: полиция сообщила, были ли они сбиты
Во вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена снова открылся после того, как дроны остановили взлеты и посадки почти на четыре часа. Как известно, он самый загруженный в скандинавском регионе.
Аэропорты Норвегии и Дании столкнулись с перебоями в течение нескольких часов после того, как инциденты с дронами привели к задержкам и отмене рейсов. Полиция обеих стран пообещала сотрудничать по расследованию инцидентов.
«Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны. Дроны исчезли, и мы ни одного из них не сбили», — сказал заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.
В аэропорту заявили, что задержки и некоторые упраздненные вылеты сохранятся, и пассажирам следует уточнять информацию в своих авиакомпаниях.
Аэропорт Осло закрыл свое воздушное пространство с севера по местному времени из-за наблюдения дрона в воздушном пространстве, сообщил представитель норвежского оператора аэропорта Avinor. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Аэродром снова заработал через несколько часов.
Хансен заявил, что власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить, существует ли связь между этими двумя инцидентами.
Напомним, 22 сентября в аэропорту Копенгагена были временно приостановлены все взлеты и посадки . Это произошло из-за наблюдения от двух до четырех «больших» дронов вблизи воздушного пространства аэропорта. Движение транспорта было полностью остановлено примерно в 20:26 по местному времени, что повлекло за собой перенаправление не менее 15 рейсов в другие аэропорты.
В столице Норвегии Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов, замеченных над военной зоной крепости Акерсхус. Дроны были обнаружены системой обороны.
Расследование продолжается.