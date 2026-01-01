Дроны всю новогоднюю ночь атаковали Волынь: без света десятки тысяч людей

Атака дронами «Шахед» / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские дроны типа «Шахед» всю ночь на 1 января массированно атаковали Волынскую область. Из-за вражеских ударов сейчас без электроэнергии находятся 103 341 абонент.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Несколько десятков российских беспилотников снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.

Реклама

Часть «Шахедов» сбили силы противовоздушной обороны. Однако произошли и «прилеты», из-за которых вспыхнули пожары. Их ликвидация продолжается. В частности — в Луцке и Ковельском районах.

На местах попаданий работают все соответствующие службы. Проводятся ликвидация последствий атаки.

По информации «Волыньоблэнерго», сейчас от электроснабжения отключен 103 341 абонент.

Данных о раненых и погибших не поступало.

Реклама

Напомним, в первые часы 2026 года взрывы прогремели в Луцке и Ковеле. По предварительным данным, Ковель стал первым городом года, оказавшимся под ударом БпЛА, в результате чего из-за попадания в энергообъекты часть города осталась без света. Мэр Луцка Игорь Полищук подтвердил работу ПВО по «Шахедам» непосредственно над областным центром.