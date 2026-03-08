- Дата публикации
Дроны вывели из строя ключевой узел нефтяной логистики на юге РФ: детали и видео
В результате ударов беспилотников загорелась нефтебаза «Армавир» в Краснодарском крае РФ.
В ночь на 8 марта беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России, где загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) «Армавир».
Об этом пишет OSINT-канал «КиберМука».
Отмечается, что ЛПДС «Армавир» — это узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.
«Поражение такого узла влияет сразу на несколько элементов системы: может нарушить работу участка трубопровода и уменьшить объемы перекачки, создать дефицит в резервуарном буфере и остановить железнодорожный налив, из-за которого топливо распределяется дальше по регионам», — пояснили в канале.
Станция «Армавир» является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет не на отдельный объект, а на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке.
В РФ подтвердили, что в результате атаки БПЛА в Армавире загорелась нефтебаза. По сообщениям российских СМИ, к тушению пожара привлечен 91 человек личного состава и 26 единиц техники. Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет, но независимо проверить эту информацию пока нет возможности.
Видео атаки распространили в Сети.
