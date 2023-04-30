Дрожали окна, в машинах сработала сигнализация: очевидцы рассказали о взрыве на Ровенщине

Очевидцы мощного звука взрыва в Ровенской области сообщили о нем в социальных сетях.

Сильный взрыв прогремел в бывшем Костопольском районе Ровенской области около 23:30.

Об этом пишет Радио ТРЭК.

Сообщается, что сильный звук слышали и в окрестностях Ровно, и даже в северных районах области.

«У некоторых сильно задрожали окна, а в машинах сработала сигнализация», — говорится в сообщении.

Но власти успокоили местных жителей о том, что паниковать не стоит.

Речь идет о плановых учениях украинских военных. Об этом сообщил журналистам спикер председателя ОВА Александр Полищук.

Военные учения также продлятся 30 апреля.

Напомним, что информацию о военных учениях на территории Ровенской области в сообщениях в социальных сетях подтвердил и Ровенский городской голова Александр Третяк.

«Беспокоиться не стоит, все спокойно, как в городе, так и на окраинах. Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало. Мирного сна всем!», — резюмировал чиновник.