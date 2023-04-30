Дрожали окна, в машинах сработала сигнализация: очевидцы рассказали о взрыве на Ровенщине

Очевидцы мощного звука взрыва в Ровенской области сообщили о нем в социальных сетях.
Сильный взрыв прогремел в бывшем Костопольском районе Ровенской области около 23:30.
Об этом пишет Радио ТРЭК.
Сообщается, что сильный звук слышали и в окрестностях Ровно, и даже в северных районах области.
«У некоторых сильно задрожали окна, а в машинах сработала сигнализация», — говорится в сообщении.
Но власти успокоили местных жителей о том, что паниковать не стоит.
Речь идет о плановых учениях украинских военных. Об этом сообщил журналистам спикер председателя ОВА Александр Полищук.
Военные учения также продлятся 30 апреля.
Напомним, что информацию о военных учениях на территории Ровенской области в сообщениях в социальных сетях подтвердил и Ровенский городской голова Александр Третяк.
«Беспокоиться не стоит, все спокойно, как в городе, так и на окраинах. Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало. Мирного сна всем!», — резюмировал чиновник.
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