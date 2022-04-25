Дрожжи в качестве удобрения: как приготовить и где использовать

Дрожжи в качестве удобрения: как приготовить и где использовать

Дрожжи – это не только продукт, помогающий готовить вкусную домашнюю выпечку. Они пригодятся также в саду и огороде, особенно, если вы хотите получить хороший урожай. ТСН.ua рассказывает, как приготовить удобрение из дрожжей и где оно используется.

Почему удобрение из дрожжей полезно

Удобрение из дрожжей помогает улучшить микрофлору почвы, ускорить процесс разложения органических веществ в нем, создать защиту от различных болезней, отпугнуть мелких грызунов и насекомых. Нередко именно благодаря дрожжам можно получить хороший урожай гораздо быстрее, ведь они стимулируют рост растений, улучшают состояние стеблей и листьев.

Также удобрение из дрожжей оказывает положительное влияние на корневую систему, активизируя ее формирование. Если использовать именно этот продукт в качестве подкормки почвы, корни появляются на неделю-питоры раньше. Это объясняется более быстрой переработкой органических веществ, в ходе которой выделяются азот и фосфор.

Благодаря наличию в составе дрожжей природных бактерий они помогают создать у растений лучший иммунитет к различным заболеваниям.

Где можно использовать

Дрожжи эффективны практически для любых культур: как для комнатных (например, герань), так и для садовых цветов, деревьев, овощей, кустов. Очень полезно удобрение из дрожжей для помидоров, перцев и огурцов. Используется садоводами при выращивании земляники и клубники.

Как приготовить удобрение из дрожжей: варианты

Удобрение из дрожжей помогает улучшить рост овощей. / pixabay.com

Удобрение из дрожжей может иметь разный вид. Этот продукт используется для закваски и разбавленных растворов, он вносится непосредственно в грунт в сухом виде. Вот несколько популярных среди садоводов вариантов приготовления удобрений из дрожжей.

Раствор из свежих дрожжей – вода и дрожжи берутся в соотношении 5:1, ингредиенты нужно смешать в одной емкости. Непосредственно перед поливкой раствор необходимо развести дополнительно в 10 частях воды. Раствор из сухих дрожжей – 1 столовая ложка сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 2 г витамина С (аскорбиновая кислота), 5 литров воды и горсть почвы. Все это нужно смешать в ведре или другой емкости и оставить на сутки. Перед подпиткой удобрение из дрожжей разбавляют 10 частями воды на 1 часть раствора. Удобрение из дрожжей и сухой травы – на 70 литров необходимо засыпать одно ведро сухой травы, 0,5 кг дрожжей и 0,5 кг сухарей. Смесь можно использовать 1-2 дня. Раствор из сухих дрожжей и сахара – для приготовления требуется 10 литров воды, 10 г сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара. Все это перемешать и настаивать 180 минут. Перед поливкой растения нужно развести в соотношении 1 часть удобрения на 5 литров воды. Закваска из дрожжей и хлеба – на 10-литровую емкость нужно взять упаковку сухих дрожжей, хлебные корочки, стакан простокваши и стакан пепла. Перемешивают, емкость накрывают тряпкой и оставляют в тепле на 7 дней. Желательно ежедневно перемешивать закваска. После этого можно использовать для подпитки.

Удобрение из дрожжей для помидоров

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Удобрение из дрожжей для помидор впервые нужно использовать в тот момент, когда рассада уже укоренилась. Затем еще раз подкармливают перед началом цветения. Для приготовления смеси необходимы следующие ингредиенты:

10 литров воды;

500 г куриного помета;

500 г пепла;

5 столовых ложек сахара;

10 г сухих дрожжей.

Их размешивают и оставляют на несколько часов. Перед поливкой смесь нужно разбавить водой в соотношении 1:10.