Друг бросился спасать, но чуть не погиб: в Тернопольской области нашли мертвым 18-летнего парня

В городе Скалат Тернопольской области вечером 8 февраля под лед провалился 18-летний парень. Его друг бросился в воду и пытался спасти пострадавшее, однако едва не погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС Тернопольщины и полиции Тернопольской области.

По данным полиции, трагедия произошла 8 февраля в 22:00. Возле водоема гуляли трое парней, в возрасте 17-18 лет. Один из них решил пройтись по льду и внезапно провалился. Его друг бросился на спасение и тоже начал тонуть, он самостоятельно выбрался из воды. Парня госпитализировали.

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Пропавшего 18-летнего парня искали спасатели. В ГСЧС Тернопольской области объяснили, что 8 февраля им не удалось найти пропавшего. Тело парня спасатели извлекли из воды в 12:45 9 февраля.

Причины трагедии расследуют полиция.

Напомним, в поселке Белогородка под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его тело в воде обнаружили спасатели.

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