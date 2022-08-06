"Друг познается в беде": у Зеленского подтвердили передачу Украине авиации и танков от Северной Македонии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ранее распространяющуюся в СМИ информацию о передаче авиации от Северной Македонии. В то же время он не раскрыл, о каких именно моделях самолетов идет речь.

Кроме этого, по словам Подоляка, правительство Северной Македонии приняло решение передать украинским военным еще танки.

Об этом советник руководителя Офиса президента написал в Twitter.

"Друг познается в затруднении. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", — говорится в его сообщении.

Напомним, 4 августа в местных изданиях Северной Македонии появилась информация, что якобы их страна передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева в 2001 году. Однако ни от Северной Македонии, ни от Министерства обороны Украины не было официального подтверждения передачи самолетов.

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