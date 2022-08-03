Герхард Шредер заявил, что в России против вступления Украины в НАТО, но не против того, чтобы был нейтралитет, как у Австрии.

Шредер заявил, что "Кремль хочет найти решение путём переговоров".

Об этом сообщает Stern.

Седьмой канцлер Германии, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, который дружит с Путиным, озвучил Западу "хотелку" России по Украине. По его словам, "Кремль хочет найти решение путем переговоров", и это "хорошая новость".

"Первым успехом является соглашение по зерну, которое, возможно, может быть постепенно расширено до прекращения огня", – сказал он.

Он добавил, что Россия и Украина могут найти решение по Крыму в следующем поколении, а альтернативой членству в НАТО для Украины может стать военный нейтралитет, как у Австрии. Что касается Донбасса, то по его словам, "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Напомним, что недавно британская разведка сообщала, что президент России Владимир Путин может быть уже мертв, а его роль исполняют двойники. По данным украинской разведки, диктатор серьезно болен, и это давно не секрет.

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