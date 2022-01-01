Другая сторона Нового года: на улицах городов Украины остались кладбища непроданных елок (фото, видео)

Другая сторона Нового года: на улицах городов Украины остались кладбища непроданных елок (фото, видео)

Деревья просто оставили на улицах, или выбросили где-нибудь.

В Украине после 31 января в городах образовались кладбища не продавшихся елок. Торговцы новогодними деревьями просто бросили свой товар и ушли.

Грустные кадры спиленных и выброшенных елок выкладывают в Сети.

В Одессе горы елок продавцы оставили на том же месте, где продавали. Сотни деревьев, которые 31 декабря стоили от 350 до 2500 грн, 1 января оказались не нужными.

"Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья. Вывозим в промышленных масштабах. Вывозим в промышленных масштабах", – рассказал директор КП "ЖКЗ "Хмельницкий" в Одессе Александр Новицкий.

Сообщается, что власти Одессы вносят в "черный список" предпринимателей, создавших на улицах "елочные кладбища". Департамент городского хозяйства составил список предпринимателей, оставивших на улицах города непроданные деревья. Об этом сообщил глава департамента Дмитрий Жеман.

"Продавцы елок в этом году серьезно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жаль брошенные елки", — заявил Жеман.

Чиновник пообещал, что сложившаяся ситуация больше не повторится, а следов от стихийной торговли елками практически не осталось.

В Харькове тоже наблюдается печальная картина – срубленные елки в центре города.

"Непроданные елки так и остались лежать вдоль дороги. Какой-то бред. В масштабах страны это сколько гектаров леса вырубили?", — подписали видео авторы.

В Кременчуге Полтавской области почти подобная ситуация. Здесь непроданные елки вывезли под реку, изрубили и выбросили.

"1 января. Непроданные елки выбросили со стороны Тараса Бульбы (Карнаухова) у рек", — подписали фото авторы.

Напомним, что в Казахстане в новогоднюю ночь через 20 минут сгорела главная елка города Тараз.