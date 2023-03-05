"Другого пути не вижу": Данилов рассказал о стратегии освобождения Крыма

Данилов отметил, что решение об увольнении Крыма будет приниматься во время заседания СНБО в соответствии с приказом президента Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что учитывая нынешние реалии в вопросе деоккупации Крыма, единственным путем освобождения временно оккупированного Россией полуострова является военный.

Об этом Данилов сказал в интервью ZAXID.NET

По его словам, Украина уже не может руководствоваться стратегией, которая была одобрена 24 марта 2021 года, поскольку она нуждается во внесении изменений и не является актуальной.

Он пояснил, что там было несколько пунктов, в том числе и военный. Но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь освобождения временно оккупированного Крыма.

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"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути как военного по решению освобождения Крыма я не вижу", – отметил Данилов.

В то же время он добавил, что окончательное решение будут принимать члены СНБО. Кроме того, изменения предстоит установить указом президента.

"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. Пока другого пути как военного в решении освобождения Крыма я не вижу... Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", – рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что Украине нужно сосредоточиться на победе над страной-террористом РФ и добавил, что украинцы точно знают, какой должна быть наша победа.

"Сейчас иногда раздаются призывы, что "надо оставить в покое АР Крым", "идти на уступки относительно Донецкой и Луганской областей", что "где остановимся, там и остановимся". Для Украины это очень опасная вещь", — сказал Данилов.

Как заявлял бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов также сообщал, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

Военный эксперт Петр Черник заявлял, что освободить незаконно аннексированный Крым абсолютно реально, но без оружия союзников этого добиться будет сложно.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что на территории временно оккупированного Крыма противник будет испытывать нехватку боеприпасов и средств поражения, а для ВСУ после мощной артиллерийской подготовки новейшими системами типа Himars – это будет свободная зона. По его словам, преимуществом ВСУ над врагом является лучшая управляемость войсками.

Тем временем оккупанты начали активно рыть в Евпатории окопы вдоль всей линии пляжа. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.

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