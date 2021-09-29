"Другой России нет": Украина готова создавать РФ проблемы для окончания войны на Донбассе

"Другой России нет": Украина готова создавать РФ проблемы для окончания войны на Донбассе

В МИД подчеркивают — Кремль манипулирует.

Украина совместно со своими партнерами готова создавать Российской Федерации серьезные проблемы, чтобы заставить ее завершить войну на Донбассе.

Об этом в комментарии РБК.Украина заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, президент Владимир Зеленский готов к переговорам о деоккупации Донбасса и Крыма, а также завершения войны.

Кулеба отметил, что Киев "не ждет у моря погоды", но Россия "врет и манипулирует".

"Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые заставят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", — сказал Кулеба.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для организации их личных переговоров "камнем преткновения" мол есть позиция Киева по "Минских" соглашений.

Дмитрий Кулеба вспомнил об уступках Путина и обмене пленными в 2019 году

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку