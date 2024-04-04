Дружба с Россией и любовь к Пушкину: экс-помощник Зеленского отреагировал на скандальное интервью брата

Бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией своего брата Бориса Шефира, который раскритиковал политику Владимира Зеленского, в том числе по русскому языку, и заявил, что с Россией "нужно дружить".

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода со ссылкой на заявление PR-службы студии "Квартал 95".

В письме, которое передала PR-служба редакции, Сергей Шефир пишет, что "категорически не согласен с позицией", которую заявил его брат в интервью изданию.

"Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир. И формула этого мира четко выражена Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он делает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг", – написал Сергей Шефир.

Он добавил, что родился в Кривом Роге и жил в русскоязычной среде, однако война стала для него "поворотным моментом".

"Я стал еще больше уважать украинский язык, а также нашу культуру и историю. Но наш исторический выбор, куда нам идти. Идти только в Европейский союз и НАТО. Никаких других альтернатив нет. Я имел честь работать в команде президента Зеленского, находиться с ним. в Украине все эти годы после полномасштабного вторжения и верю, что наша страна победит в этой войне. Буду делать все, что могу для этой победы", – говорится в заявлении Сергея Шефира.

Напомним, бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Борис Шефир, являющийся братом Сергея Шефира, накануне рассказал, как относится к войне, России и россиянам, а также процессам деколонизации в Украине. Он рассказал, что любит русский язык, культуру, не может смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране и считает это "глупостью". Поэтому он призвал дружить с Россией.

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