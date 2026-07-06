Дружили и даже жили в одном доме: российский обстрел унес жизни сотрудниц "Укрэнерго"

Инна Кучер и Екатерина Антюфеева / © Укренерго

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В результате вражеского обстрела 6 июля погибли две сотрудницы НЭК «Укрэнерго» Инна Кучер и Екатерина Антюфеева.

О трагедии сообщили в «Укрэнерго».

Там сообщили, что обе женщины работали в отделе поддержки здоровья и благополучия работников и были хорошо известны всему коллективу.

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Что известно о погибших работницах «Укрэнерго»

Инна Кучер в последнее время возглавляла подразделение, а Екатерина Антюфеева работала менеджером по страхованию.

Работницы НЭК «Укрэнерго» Инна Кучер и Екатерина Антюфеева / © Укренерго

По словам коллег, они ежедневно помогали работникам компании получать медицинскую, юридическую и психологическую поддержку, оперативно прорабатывая многочисленные обращения.

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко признался, что в компании до последнего не могли поверить в известие о гибели сотрудниц.

«В то, что произошло, до сих пор сложно поверить. И мы до последнего надеялись, что это какая-то досадная ошибка. Но чуда не случилось. После сложной минувшей ночью многие наши работники пострадали от обстрелов. И сегодня на утро девушки из Отдела поддержки здоровья и благополучия точно имели бы шквал обращений. К сожалению, Катя и Инна уже никому помочь не могли. Светлая память погибшим. Выражаю искренние соболезнования их семьям и друзьям», — подчеркнул Зайченко.

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В компании также рассказали, что Инна и Екатерина были близкими подругами и жили в одном доме. Российский удар унес жизни не только двух сотрудниц «Укрэнерго», но и мужа Инны Кучер. В семье сиротой остался сын.

В «Укрэнерго» выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, отметив, что память об Инне Кучере и Екатерине Антюфеевой навсегда останется в сердцах коллег.

Напомним, в ночь на 6 июля РФ нанесла удар по Украине. Главной целью был Киев.

Там россияне попали по многоэтажкам, есть разрушение. Число погибших и пострадавших растет.

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Также жители пострадавшего дома в Киеве рассказали о моменте удара.

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