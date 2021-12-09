"Дружно читали "Отче наш", когда автобус разворачивало": пассажиры на Буковине рассказали, как добираются по скользким дорогам

"Дружно читали "Отче наш", когда автобус разворачивало": пассажиры на Буковине рассказали, как добираются по скользким дорогам

Местные жители жалуются на непосыпанные дороги.

В Черновицкой области из-за непогоды дороги заснежило и они покрылись ледовой коркой, из-за чего добираться на авто стало скользко и опасно.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила журналистка Анна Вакарчук.

"Если есть малейшая возможность не выезжать из дома, не делайте этого сегодня. В разные "переплеты" в своей жизни попадала, но чтобы автобус разворачивало поперек дороги, а пассажиры дружно читали "Отче наш" — такое впервые. Слава Богу и нашему водителю все обошлось", — рассказала Анна.

Она отметила, что дороги не посыпаны в полной мере.

Напомним, что два человека скончались в больнице после столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области. Еще трое остаются под наблюдением медиков.

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