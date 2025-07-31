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Решение, о котором президент США объявил в своей соцсети Truth Social, вступит в силу уже в пятницу, 1 августа. Трамп, в частности, написал, что Индия имеет собственные, одни из самых высоких защитных пошлин в мире. И это действительно правда. Еще в 2019 году Нью-Дели применил тарифы к 28 американским товарам, которые ввозятся в Индию, и ставки на некоторые из них достигали даже 70%. Но с апреля 2025 года, когда Трамп начал мировую торговую войну, Вашингтон и Нью-Дели вели довольно интенсивные переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения, которое уменьшило бы профицит во взаимной торговле в пользу США.

Индия, как сообщалось, была готова отменить и снизить пошлины на американские товары более чем на $23 млрд. Вашингтон и Нью-Дели должны были договориться до 1 августа — это конечный дедлайн Трампа для всех стран, с которыми он намеревался договориться о более выгодных для США условиях торговли.

«Дедлайн 1 августа – это дедлайн 1 августа. Он остается сильным и не будет продлен. Большой день для Америки», — написал президент США в среду, 30 июля, уже в другом сообщении на Truth Social.

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Еще раньше Трамп неоднократно заявлял, что хочет заключить 90 сделок за 90 дней. Правда, этот дедлайн истек еще в начале июля. На сегодняшний день администрации США удалось договориться о рамочных соглашениях с Британией, Вьетнамом, Евросоюзом, Южной Кореей и Китаем. Очевидно, что переговоры с Индией успеха не имели. По крайней мере, пока. Поэтому Трамп и объявил о введении 25% пошлин на весь индийский экспорт в США. Но, объявляя об этих новых тарифах, президент США также пригрозил Индии штрафом за покупку российского оружия и нефти.

Значит ли это, что Трамп начал наказывать Россию и ее друзей? Кто станет следующим после Индии? Читайте в материале ТСН.ua.

Из сообщения Трампа в Truth Social о применении 25% тарифов ко всему индийскому экспорту можно заключить, что эта ставка вводится преимущественно из-за неуступчивости Нарендры Моди относительно отдельных позиций в будущем торговом соглашении с США. Индия отказывается открывать свое сельское хозяйство и молочный сектор, а также резко снижать собственные защитные тарифы. Но самое главное — Нью-Дели неохотно шел на пересмотр закупок российской нефти и вооружений. За это Трамп пригрозил Индии еще и дополнительным штрафом.

«Хотя Индия и является нашим другом, мы в течение многих лет имели с ними относительно мало дел (мало торговали — Ред.), потому что их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире… Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своего военного оборудования в России, и являются крупнейшим покупателем энергоносителей в России, рядом с Китаем, в то время когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине», — написал в Truth Social Дональд Трамп.

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В другом своем посту президент США набросился на полоумного заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом, думающим, что он все еще президент», и посоветовал «следить за словами». В понедельник, 28 июля, после того, как Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок, который он давал Путину 14 июля на прекращение огня и начала серьезных переговоров с Украиной, до 10-12 дней, Медведев в соцсети Х написал, что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне не между Россией и Украиной а с его (Трампа — Ред.) собственной страной».

«Мне безразлично, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе разрушить свои мертвые экономики, мне безразлично. У нас было очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не ведут совместный бизнес», — добавил Дональд Трамп.

ТСН.ua уже писал, как 14 июля, сидя в Овальном кабинете рядом с генсеком НАТО Марком Рютте, Дональд Трамп выдвинул Путину ультиматум: либо Москва в течение 50 дней прекращает огонь и соглашается на договор по окончанию войны, либо США введут вторичные 100% пошлины против Москвы. Индия и Турция покупают больше всего российской нефти и нефтепродуктов. Итого в прошлом году они импортировали российских энергоресурсов на $174,46 млрд. Для сравнения, принятая Конгрессом в апреле 2024-го, еще при президентстве Джо Байдена, военная помощь Украине была на $60,7 млрд.

В понедельник, 28 июля, сидя рядом с британским премьером Киром Стармером в собственном гольф-клубе в Шотландии, Дональд Трамп объявил о сокращении 50-дневного дедлайна для Путина до 10-12 дней, которые истекают ориентировочно 8 августа. Однако в отношении Индии президент США решил действовать уже сейчас. И связано это, как уже выше в этой статье отметил ТСН.ua, в целом с неудачными переговорами Вашингтона и Нью-Дели по новому двустороннему торговому соглашению. Вместе с этим, индийские чиновники высказывали осторожные предположения, что, в случае необходимости, готовы снизить объемы закупок российских энергоресурсов.

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Если детально посмотреть на объем торговли между США и Индией, который в 2024 году составил $129 млрд с дефицитом в $45,7 млрд в пользу Индии, Нью-Дели тоже есть за что поторговаться с Вашингтоном. Так, на первом месте в индийском экспорте в Америку — электрическое и электронное оборудование на $12,3 млрд. Например, Apple имеет свои производственные мощности в Индии, которые в последние годы были существенно расширены. На втором месте — жемчуг, драгоценные камни и металлы на $9,15 млрд. На третьем — фармацевтическая продукция на $8,72 млрд. В частности, Индия поставляет в США 70% генерических лекарств.

Следовательно, можно предположить, что, как минимум, по электронике и фармацевтической продукции США применят исключения с 25% пошлин. К тому же в экспорте США в Индию на первых трех местах — минеральные топлива, масла, включая нефть, а также машины, ядерные реакторы и котлы. Поэтому правительство Нарендры Моди может договориться с Трампом о, например, больших закупках американской нефти вместо российской.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим препятствовать их суверенитету, чтобы они платили 100% пошлину. Поэтому, я думаю, каждый, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должен быть к этому готов», — предупредил на днях Пекин министр финансов США Скотт Бессент.

Однако ТСН.ua уже неоднократно писал, что угрозы администрации Трампа применить дополнительные 100% пошлины ко всему китайскому экспорту в США, как наказание за покупку российских энергоносителей, вряд ли будут воплощены в жизнь. Напомним, что в апреле этого года, в рамках начавшейся Трампом мировой торговой войны по выравниванию торговых балансов в пользу США, Вашингтон уже вводил 145% пошлины на китайский экспорт. Пекин тогда ответил собственными 125% тарифами, заблокировав поставки редкоземельных минералов, которые используются в оборонке, производстве электрокаров, ветровых турбин и т.д.

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Тогда это парализовало американский бизнес и привело к шоку и огромным потерям на фондовых рынках. Но все же самое болезненное для США — это то, что сейчас Китай контролирует около 60–70% мировых запасов и более 85% производства редкоземельных минералов. Поэтому в конце июня Вашингтон и Пекин достигли соглашения: США снижают пошлины на китайские товары от 145 до 30%, а Китай на американский импорт — от 125 до 10%.

Дата публикации 20:20, 30.07.25 Количество просмотров 30 Дождались! Трамп поставил ультиматум Путину! Под раздачу первой попала Индия!