"Дрыгала ножками": на Днепропетровщине мужчина приобрел булочку с живой мышью внутри

Булочку с живой начинкой в Павлограде приобрел местный житель.

В Днепропетровской области в Павлограде местный житель приобрел булочку с неприятной начинкой.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Внутри хлебобулочного изделия мужчина обнаружил еще живую мышь. Грызун еще шевелился какое-то время.

"По словам мужчины, булочка некоторое время пролежала в сумке, после чего в ней обнаружили грызуна. Мышь еще и, по его словам, дрыгала ножками", — говорится в сообщении.

Отметим, что украинцы не в первый раз находят подобные "сюрпризы" в еде. Например, в Днепре жительница города обнаружила в мороженом обломок зуба.

А в Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу "с сюрпризом". Анастасия Тищенкопоказала соответствующее видео в Сети.

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