ДСНС предупредили о высокой пожарной опасности: перечень регионов

Предостережение особенно касается пяти областей.
Спасатели предупредили жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Предостережение они обнародовали на своем сайте.
Так, по данным ГСЧС, пожарная опасность держаться в течение суток 6 июня. Особенно это касается западных и северных областей.
"По данным УкрГидрометцентра, 6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.
Напомним, что в остальных областях могут быть дожди и даже грозы.