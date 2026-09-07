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ДТЭК через неделю вернул свет почти миллиону семей после обстрелов
С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 1 млн семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, которые оставались без света в результате российских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 596 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 1 млн семей», — говорится в нем.
Больше всего обновлений за неделю было в Одесской области, где свет вернули более 366 тыс. семей. В Донецкой области электроснабжение возобновили почти для 360 тыс. домов.
В Днепропетровской области энергетики вернули свет почти 172 тыс. семей, а в Киевской области — около 9 тыс. В целом специалистам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение в 596 населенных пунктах.
Энергетики начинают ремонт сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.