ДТЭК и МОН подписали меморандум о развитии современной образовательной среды в лицеях

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

"28 мая в Музее математики "Кубоед" Министерство образования и науки Украины и компании System Capital Management, ДТЭК и "Метинвест" подписали Меморандум о поддержке реализации проекта Modern Learning Spaces - инициативы по созданию современных образовательных пространств в академических лицеях Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что развитие STEM-образования — долгосрочная инвестиция в восстановление страны и устойчивость критически важных отраслей для государства и для бизнеса.

«Украина нуждается в инженерах, технологах, исследователях и специалистах, которые будут создавать решения для восстановления страны, развития экономики и усиления безопасности», — отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

Компании ДТЭК и Метинвест профинансировали работу специальной команды сопровождения проекта, которая будет помогать школам и общинам по ремонту, установке оборудования и запуску новых образовательных пространств. На это компании направили около 11 млн. грн.

«ДТЭК давно и системно работает с молодежью для сохранения и развития человеческого капитала отрасли. Мы сотрудничаем с профильными учебными заведениями, развиваем дуальное обучение, создаем возможности для получения практических навыков на производстве и профессионального развития в Украине. Сегодня мы присоединились к проекту Modern Learning Spaces, ведь убеждены, что он поможет готовить специалистов, в которых уже сейчас нуждаются энергетика, промышленность и технологические отрасли», — отметила Елена Семич, директор Академии и HRD ДТЭК. — Мы как надежный партнер государства и один из крупнейших работодателей страны через этот проект инвестируем как в будущее энергетики, так и Украины в целом».

Эффективность этой поддержки будет иметь конкретные и публичные результаты. До 1 сентября 2026 года 143 пилотных академических лицея должны начать обучение по новым стандартам в полноценно обустроенных современных пространствах. Благодаря экспертному сопровождению, координации на местах и контролю на каждом этапе, проект Modern Learning Spaces должен обеспечить появление современных образовательных пространств, трансформацию учебной среды и подходов к образованию.

Modern Learning Spaces – проект поддержки внедрения современных образовательных пространств в академических лицеях Украины, реализуемый Министерством образования и науки Украины в рамках программы с Всемирным банком «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN) совместно с Фондом Восточная Европа и социально ответственным бизнесом Украины.

