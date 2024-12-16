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ДТЭК использует все доступные ресурсы для восстановления после обстрелов — Тимченко для BBC

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ДТЭК использует все доступные ресурсы для восстановления после обстрелов — Тимченко для BBC

Фото: Associated Press

Компания ДТЭК использует все доступные ресурсы для восстановления энергетических объектов после обстрелов россиян.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью британскому изданию BBC.

«Мы мобилизовали все наши ресурсы, всю помощь наших партнеров и все резервное оборудование, для того, чтобы как можно скорее восстановиться после обстрелов», — сказал он.

Тимченко добавил, что кроме теплоэлектростанций оккупанты обстреливают и подстанции, необходимые для передачи электроэнергии по стране.

Он подчеркнул, что до последней атаки ДТЭК занимался восстановлениями после предварительных обстрелов, потому что масштаб разрушений очень существенный.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.

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