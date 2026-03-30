ДТЭК масштабировал проект создания инклюзивных рабочих мест для ветеранов — уже 24 предприятия
Компания ДТЭК продолжает развивать инклюзивные рабочие места для ветеранов с инвалидностью и расширила эту программу уже на 24 предприятия.
Об этом идет речь в материале MMR.
В нем говорится, что с первых дней полномасштабного вторжения компания системно поддерживает как мобилизованных сотрудников, так и ветеранов.
«Именно так появился проект по созданию инклюзивной среды и рабочих мест на промышленных предприятиях ДТЭК. Его цель — создать условия, при которых ветераны и ветеранки с инвалидностью могут полноценно работать на предприятиях компании — даже в сложных производственных условиях, таких как шахта, теплоэлектростанция или подстанция», — говорится в материале.
Отмечается, что ключевая задача — изменить подход к трудоустройству.
В частности, в 2025 году ДТЭК первым в Украине запустил пилотный проект по созданию инклюзивной рабочей среды на поверхности одной из шахт компании. Сегодня он уже масштабируется на 24 производственных предприятия и продолжает развиваться.
Проект включает комплексный аудит среды на доступность для людей с инвалидностью, адаптацию наземной инфраструктуры, запуск вакансий с автоматическим подбором ролей в соответствии с возможностями человека и адаптацию рабочих мест под конкретные потребности работников.
«ДТЭК развивает инклюзивную инфраструктуру, расширяет список доступных профессий и внедряет новые решения для трудоустройства ветеранов. Его цель — сделать все, чтобы защитники и защитницы после службы могли вернуться в команду», — подытожили в MMR.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.