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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24
Время на прочтение
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ДТЭК начал экологическую инициативу «Трек Лелек», чтобы исследовать миграции птиц и улучшать строительство электросетей

Компания ДТЭК запустила экологический проект «Трек Аист», в рамках которого десять молодых белых аистов получили специальные трекеры.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК, крупнейший инвестор в экономику Украины во время войны, запускает проект „Трек Аист“ — новую экологическую инициативу, которая поможет украинским ученым лучше понять маршруты миграции белых аистов и использовать эти знания для сохранения биоразнообразия. Проект объединяет науку, современные технологии и многолетний опыт ДТЭК в сфере защиты биоразнообразия, чтобы развитие энергетической инфраструктуры все больше учитывало потребности дикой природы», — говорится в нем.

В рамках проекта десять молодых аистов уже получили трекеры, а со второй половины августа за их первой миграцией в теплые страны можно будет следить на интерактивной карте на сайте ДТЭК.

Собранная информация станет основой новых научных исследований и поможет учитывать маршруты миграции птиц во время строительства и модернизации энергетических объектов, делая их более безопасными для дикой природы.

Как отмечают в компании, проект продолжает многолетнюю природоохранную работу ДТЭК. Уже более десяти лет компания реализует инициативу «Аистики», в рамках которой устанавливает специальные платформы для гнезд на электроопорах.

На сегодня в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях установлено более 900 таких платформ, которые, по оценкам экологов, ежегодно помогают защищать около 3,6 тысяч белых аистов.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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