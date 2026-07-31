ДТЭК начал экологическую инициативу «Трек Лелек», чтобы исследовать миграции птиц и улучшать строительство электросетей

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК, крупнейший инвестор в экономику Украины во время войны, запускает проект „Трек Аист“ — новую экологическую инициативу, которая поможет украинским ученым лучше понять маршруты миграции белых аистов и использовать эти знания для сохранения биоразнообразия. Проект объединяет науку, современные технологии и многолетний опыт ДТЭК в сфере защиты биоразнообразия, чтобы развитие энергетической инфраструктуры все больше учитывало потребности дикой природы», — говорится в нем.

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В рамках проекта десять молодых аистов уже получили трекеры, а со второй половины августа за их первой миграцией в теплые страны можно будет следить на интерактивной карте на сайте ДТЭК.

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Собранная информация станет основой новых научных исследований и поможет учитывать маршруты миграции птиц во время строительства и модернизации энергетических объектов, делая их более безопасными для дикой природы.

Как отмечают в компании, проект продолжает многолетнюю природоохранную работу ДТЭК. Уже более десяти лет компания реализует инициативу «Аистики», в рамках которой устанавливает специальные платформы для гнезд на электроопорах.

На сегодня в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях установлено более 900 таких платформ, которые, по оценкам экологов, ежегодно помогают защищать около 3,6 тысяч белых аистов.

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