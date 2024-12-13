ДТЭК обновил графики для ряда областей: продолжительность отключений света увеличилась

Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине - энергетика.
В Украине увеличили время отключений света по графиках. Враг снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.
В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.
Обновленный график:
- 1 группа 13:00-20:00
- 2 группа включения 11:00, 13:00-17:00
- 3 группа включения 11:00, 16:00-20:00
- 4 группа включения 14:00, 16:00-20:00
- 5 группа 10:00-17:00, 19:00-22:00
- 6 группа 10:00-14:00, 19:00-22:00
В то же время киевлянам поступило предупреждение о применении экстренных отключений, во время которых графики не будут действовать.
Тем временем тернопольская ОВА сообщила, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно.
"Отключены 50% потребителей области", — говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
Напомним, с самого утра Украина находится под массированной атакой. Для ударов по украинским городам россияне применили баллистическое вооружение, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносители в Черном море. Кинжал".
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