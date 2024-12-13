ДТЭК обновил графики для ряда областей: продолжительность отключений света увеличилась

В Украине увеличили время отключений света по графиках. Враг снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Обновленный график:

1 группа 13:00-20:00

2 группа включения 11:00, 13:00-17:00

3 группа включения 11:00, 16:00-20:00

4 группа включения 14:00, 16:00-20:00

5 группа 10:00-17:00, 19:00-22:00

6 группа 10:00-14:00, 19:00-22:00

В то же время киевлянам поступило предупреждение о применении экстренных отключений, во время которых графики не будут действовать.

Тем временем тернопольская ОВА сообщила, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно.

"Отключены 50% потребителей области", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Напомним, с самого утра Украина находится под массированной атакой. Для ударов по украинским городам россияне применили баллистическое вооружение, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносители в Черном море. Кинжал".