Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ДТЭК обновил графики для ряда областей: продолжительность отключений света увеличилась

ДТЭК обновил графики для ряда областей: продолжительность отключений света увеличилась

Россияне атакуют энергоструктуру / Фото: Associated Press

Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине - энергетика.

В Украине увеличили время отключений света по графиках. Враг снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, ДТЭК обновил графики отключений света для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Обновленный график:

  • 1 группа 13:00-20:00
  • 2 группа включения 11:00, 13:00-17:00
  • 3 группа включения 11:00, 16:00-20:00
  • 4 группа включения 14:00, 16:00-20:00
  • 5 группа 10:00-17:00, 19:00-22:00
  • 6 группа 10:00-14:00, 19:00-22:00

В то же время киевлянам поступило предупреждение о применении экстренных отключений, во время которых графики не будут действовать.

Тем временем тернопольская ОВА сообщила, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно.

"Отключены 50% потребителей области", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Напомним, с самого утра Украина находится под массированной атакой. Для ударов по украинским городам россияне применили баллистическое вооружение, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносители в Черном море. Кинжал".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация