ДТЭК отменил экстренные отключения света в нескольких областях — список

Под прицелом этой атаки противника находились конкретно объекты энергетики.
В нескольких регионах Украины после массированной ракетной атаки РФ 17 ноября по состоянию на 11.30 уже стабилизировано электроснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
В частности, экстренные отключения света были отменены в Киеве и Киевской области.
Днепропетровская и Донецкая области также вернулись в нормальный режим энергоснабжения. Здесь также экстренные отключения упразднены.
"Постепенно возвращаем свет во все дома. В случае изменений будем оперативно информировать", — уточнили в ДТЭК.
Также "Укрэнерго" сообщило, что графики аварийных отключений отменены в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях. Самой сложной остается ситуация в Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.
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