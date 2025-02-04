ДТЭК отменила экстренные отключения: в каких областях дадут свет

Ситуация в энергосистеме непростая из-за постоянных вражеских атак.
Экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях отменены.
Об этом сообщили в компании "ДТЭК".
"Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале" – говорится в сообщении в телеграмм-канале компании во вторник.
Напомним, 4 февраля по команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях снова применялись экстренные отключения.
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