ДТЭК отменила экстренные отключения: в каких областях дадут свет

Экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях отменены.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК".

"Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения света отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале" – говорится в сообщении в телеграмм-канале компании во вторник.

Напомним, 4 февраля по команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях снова применялись экстренные отключения.

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